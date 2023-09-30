Минэкономразвития РФ: объем торговли между Россией и Африкой вырос на 43%
За первые восемь месяцев 2023 года объемы торговли между Россией и странами Африки увеличился на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные российского Минэкономразвития.
Уточняется, что объем торговли в этом году достиг 15,5 миллиардов долларов. В пятерку африканских стран-лидеров по объему товарооборота с РФ сошли Ливия, Алжир, Тунис, Марокко, а возглавил список Египет.
В российском ведомстве отметили богатую ресурсную базу Африки, однако, по словам представителей Минэкономразвития, у стран Африки нет своих технологий производства, в связи с чем Россия предоставляет им свои технологии по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых.
Ранее стало известно, что африканские страны в июле 2023 года при расчетах с Россией за экспорт резко сократили долю рубля и в основном использовали валюты дружественных стран, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru