Минэкономразвития РФ: объем торговли между Россией и Африкой вырос на 43%

За первые восемь месяцев 2023 года объемы торговли между Россией и странами Африки увеличился на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные российского Минэкономразвития.

В Африке призвали БРИКС создать собственную валюту

Уточняется, что объем торговли в этом году достиг 15,5 миллиардов долларов. В пятерку африканских стран-лидеров по объему товарооборота с РФ сошли Ливия, Алжир, Тунис, Марокко, а возглавил список Египет.

В российском ведомстве отметили богатую ресурсную базу Африки, однако, по словам представителей Минэкономразвития, у стран Африки нет своих технологий производства, в связи с чем Россия предоставляет им свои технологии по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых.

Ранее стало известно, что африканские страны в июле 2023 года при расчетах с Россией за экспорт резко сократили долю рубля и в основном использовали валюты дружественных стран, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияАфрикаТорговляЭкономика

Горячие новости

Все новости

партнеры