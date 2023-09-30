Минэкономразвития РФ: объем торговли между Россией и Африкой вырос на 43%

Уточняется, что объем торговли в этом году достиг 15,5 миллиардов долларов. В пятерку африканских стран-лидеров по объему товарооборота с РФ сошли Ливия, Алжир, Тунис, Марокко, а возглавил список Египет.



В российском ведомстве отметили богатую ресурсную базу Африки, однако, по словам представителей Минэкономразвития, у стран Африки нет своих технологий производства, в связи с чем Россия предоставляет им свои технологии по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых.

Ранее стало известно, что африканские страны в июле 2023 года при расчетах с Россией за экспорт резко сократили долю рубля и в основном использовали валюты дружественных стран, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

