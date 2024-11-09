Россия откроет торгпредства в Сенегале и Танзании

Россия планирует открыть посольства в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и Того, а также других странах Африки, рассказал советник президента РФ Антон Кобяков.

Лавров: Африканские страны должны стать постоянными членами Совбеза ООН

По его словам, в ближайшее время планируется открыть российское торговые представительства в Сенегале и Танзании.

Кроме того, Россия планирует создать независимую финансовую систему для расчетов со странами Африки к 2030 году.

Ранее правительство Кубы обратилось к России, которая председательствует в БРИКС, и попросило о присоединении к объединению в качестве государства-партнера, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЭкономикаТорговляПолитикаАфрикаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры