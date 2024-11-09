Россия откроет торгпредства в Сенегале и Танзании
Россия планирует открыть посольства в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и Того, а также других странах Африки, рассказал советник президента РФ Антон Кобяков.
По его словам, в ближайшее время планируется открыть российское торговые представительства в Сенегале и Танзании.
Кроме того, Россия планирует создать независимую финансовую систему для расчетов со странами Африки к 2030 году.
Ранее правительство Кубы обратилось к России, которая председательствует в БРИКС, и попросило о присоединении к объединению в качестве государства-партнера, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru