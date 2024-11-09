Россия откроет торгпредства в Сенегале и Танзании

По его словам, в ближайшее время планируется открыть российское торговые представительства в Сенегале и Танзании.

Кроме того, Россия планирует создать независимую финансовую систему для расчетов со странами Африки к 2030 году.

Ранее правительство Кубы обратилось к России, которая председательствует в БРИКС, и попросило о присоединении к объединению в качестве государства-партнера, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

