Куба запросила статус партнера БРИКС
Правительство Кубы обратилось к России, председательствующей в БРИКС, с просьбой о присоединении к организации в статусе государства-партнера. Об этом заявил генеральный директор МИД Кубы по двусторонним вопросам Карлос Перейра.
«Куба официально обратилась с просьбой о включении ее в БРИКС в качестве "страны-партнера" в письме президенту России Владимиру Путину, который является временным председателем объединения», — написал дипломат в соцсети Х.
Как отметил Перейра, БРИКС укрепляет позиции ключевого игрока мировой геополитики и «надежды Глобального Юга».
Ранее посол России на Кубе Виктор Коронелли сообщил, что президента республики Мигеля Диас-Канеля Бермудеса пригласили на саммит БРИКС в Казани. При этом посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья отмечал, что решение об участии политика пока не принято, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru