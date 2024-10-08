Куба запросила статус партнера БРИКС

«Куба официально обратилась с просьбой о включении ее в БРИКС в качестве "страны-партнера" в письме президенту России Владимиру Путину, который является временным председателем объединения», — написал дипломат в соцсети Х.

Как отметил Перейра, БРИКС укрепляет позиции ключевого игрока мировой геополитики и «надежды Глобального Юга».

Ранее посол России на Кубе Виктор Коронелли сообщил, что президента республики Мигеля Диас-Канеля Бермудеса пригласили на саммит БРИКС в Казани. При этом посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья отмечал, что решение об участии политика пока не принято, пишет RT.

