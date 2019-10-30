Россия обвинила США в развязывании гонки вооружений в космосе

Заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов обвинил США в развязывании гонки вооружений в космосе. Об этом в среду, 30 октября, сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления на Первом комитете Генеральной ассамблеи ООН российский дипломат заявил, что размещение американского оружия в космосе свидетельствует об истинных причинах, почему США выступают против усилий других стран, которые, в свою очередь, пытаются сохранить космоса для использования и исследования в мирных целях.

Белоусов также подчеркнул, что Россия предпринимает шаг, чтобы «не допустить провоцируемой странами Запада гонки вооружений в космическом пространстве», пишет Газета.ру.

Напомним, что в конце августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил о начале работы Космического командования США, главной задачей которого станет «защита ключевых американских интересов в космосе». При этом Трамп назвал космос – сферой будущих военных действий, а также заявил, что «командование гарантирует, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе». В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью НСН усомнился в развязывании космической войны. «Я думаю, что космос не станет областью военных действий, кроме как в Голливуде (“Звездные войны”), потому что это очень дорогостоящее и нецелесообразное мероприятие. Подобная стратегическая оборонительная инициатива уже озвучивалась Рейганом, но это ни к чему в итоге не привело, кроме как к компьютерной графике. В Российской Федерации уже существует возможность защитить себя и в том числе от космических угроз. Наши истребители могут подниматься и на эти высоты. Если США начнут заниматься космосом, то просто-напросто они сожрут весь свой бюджет, им нужен будет второй оборонный бюджет», — сказал он.



