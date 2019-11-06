Путин пообещал никому не угрожать уникальным российским оружием

Владимир Путин рассказал, что российские военные обладают оружием, которое не имеет аналогов в мире. На боевое дежурство они намерены ставить системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения.

Однако, по словам главы государства, это «не повод для того, чтобы кому-то угрожать». Владимир Путин отметил, что Россия, напротив, готова сделать всё, чтобы подтолкнуть процесс разоружения. Также он подчеркнул, что задача новейших систем вооружения — гарантировать безопасность с учётом растущих для РФ угроз.