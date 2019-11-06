Путин пообещал никому не угрожать уникальным российским оружием
Владимир Путин рассказал, что российские военные обладают оружием, которое не имеет аналогов в мире. На боевое дежурство они намерены ставить системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения.
Однако, по словам главы государства, это «не повод для того, чтобы кому-то угрожать». Владимир Путин отметил, что Россия, напротив, готова сделать всё, чтобы подтолкнуть процесс разоружения. Также он подчеркнул, что задача новейших систем вооружения — гарантировать безопасность с учётом растущих для РФ угроз.
Между тем, ранее украинский политолог Тарас Загородний заявил, что Киеву необходимо разработать и поставить на вооружение ракеты, которые будут способны ударить по российским АЭС и создать «ядерный взрыв». Свою инициативу он опубликовал в чате издания «Главред».
По мнению Загороднего, Украине нужно одновременно уходить от российских энергоносителей и наращивать военную мощь, в том числе ракеты дальностью 2,5 тыс. км.
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