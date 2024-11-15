Россия ограничила экспорт в США обогащенного урана

В сообщении говорится, что решение было принято в ответ на запрет на импорт урана из России, которые в мае текущего года ввёл президент США Джо Байден.

«Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю», - отметили в кабмине.

Уточняется, что ограничения будут действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года будет разрешена покупка урана при наличии разрешения от Минэнерго США.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть возможность введения ограничений на экспорт ряда товаров, таких как уран, титан и никель, в ответ на внешние санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

