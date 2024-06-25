Россия ограничила доступ к европейским СМИ
Российские власти ввели ограничения доступа с территории РФ к вещательным ресурсам ряда СМИ и стран Евросоюза. Об этом говорится в заявлении МИД России.
В ведомстве указали, что речь идёт о СМИ и общеевропейских медиаоператорах, «систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции».
В частности, в российский «чёрный» список попали журнал «Der Spiegel» (Германия), АО «Греческое радио и телевидение» EPT, газета «El Mundo» (Испания), газета «La Repubblica» и телекомпания «RAI» (Италия), телерадиокомпания «Nos» (Нидерланды), телеканал «Belsat» (Польша), газета «Le Monde» и ИА «Agence France-Presse» (Франция), Politico, интернет-издание «Euobserver» и другие. Всего в перечень попало 81 СМИ.
Уточняется, что решение было принято в ответ на запрет в Европе «любой вещательной активности» РИА «Новости», МИЦ «Известия» и «Российская газета».
«В случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение применительно к упомянутым медиаоператорам», - заключили в МИД РФ.
Ранее российские власти, в ответ на 14-й пакет санкций против РФ, существенно расширили список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru