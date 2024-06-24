ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций

В частности, сообщество ограничит транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. При этом ЕС продолжит закупать СПГ из РФ, но запретит реэкспорт топлива. Также очередной пакет санкций запрещает инвестиции и предоставление товаров, технологий, услуг для завершения СПГ-проектов. Рестрикции предусматривают и запрет импорта гелия из РФ, экспорт в страну марганцевых руд, редкоземельных элементов, некоторых видов пластика, электронных компонентов.

Кроме того, ЕС принял положения о поддержке исков компаний из Европы по компенсации ущерба от ответных действий Москвы. В число ограничений также вошел запрет на продажу Россией культурных или исторических ценностей, в которых «можно заподозрить украинское происхождение».

В рамках 14-го санкционного пакета Евросоюз также расширил черные списки и ввел ограничения в отношении 116 российских граждан и юрлиц. При этом для 61 организации из России, Китая, Турции и ОАЭ ограничили экспорт технологий, которые могут использоваться в военных целях.

