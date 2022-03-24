Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Черногории
Сотрудник посольства Черногории объявлен персоной нон грата, соответствующая нота была вручена послу страны, сообщает пресс-служба МИД России.
В сообщении ведомства говорится, что соответствующая нота была вручена чрезвычайному и полномочному послу Черногории в РФ Милораду Шчепановичу
«Данная мера является ответом на ничем не обоснованное решение черногорской стороной объявить персоной нон грата дипломата посольства РФ в Подгорице», - подчеркнули в МИД РФ.
Ранее власти Болгарии объявили о высылке из страны 10 российских дипломатов.
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