Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Черногории

Сотрудник посольства Черногории объявлен персоной нон грата, соответствующая нота была вручена послу страны, сообщает пресс-служба МИД России.

МИД Черногории объявил о высылке российского дипломата

В сообщении ведомства говорится, что соответствующая нота была вручена чрезвычайному и полномочному послу Черногории в РФ Милораду Шчепановичу

«Данная мера является ответом на ничем не обоснованное решение черногорской стороной объявить персоной нон грата дипломата посольства РФ в Подгорице», - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее власти Болгарии объявили о высылке из страны 10 российских дипломатов.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ДипломатВысылкаЧерногорияМИД РФ
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