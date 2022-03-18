Болгария высылает из страны 10 российских дипломатов

Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила о том, что болгарский МИД решил выслать из страны сразу 10 сотрудников российского диппредставительства, работавших в республике, передает ТАСС.

«Объявили персонами нон грата десять дипломатов, формулировка обычная — «деятельность, несовместимая с их статусом», — заявила Митрофанова.

Она также подчеркнула, что Москва воспринимает это как крайне недружественный акт и оставляет за собой право на ответные действия.

4 марта Черногория выслала из страны российского дипломата. Затем МИД Словакии также объявил о высылке трёх российских дипломатов.

Ранее бывший заместитель генсека ООН, замсекретаря Общественной палаты РФ, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что высылка США российских дипломатов аккредитованных при Всемирной организации – это нарушение международного права.

