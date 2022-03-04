МИД Черногории объявил о высылке российского дипломата

В сообщении говорится, что он должен покинуть Черногорию в течение 72 часов.

«Нота об этом решении, в которой дается 72 часа для выезда с территории страны, вручена сегодня послу России», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее Министерство иностранных дел Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов, обвиненных в шпионской деятельности.

