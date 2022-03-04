МИД Черногории объявил о высылке российского дипломата

Дипломат посольства Российской Федерации, аккредитованный в Черногории, объявлен персоной нон грата, сообщает пресс-служба МИД страны.

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В сообщении говорится, что он должен покинуть Черногорию в течение 72 часов.

«Нота об этом решении, в которой дается 72 часа для выезда с территории страны, вручена сегодня послу России», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее Министерство иностранных дел Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов, обвиненных в шпионской деятельности.

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ФОТО: mota.ru
ТЕГИ:Российское ПосольствоВысылкаДипломатЧерногория
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