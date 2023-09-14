Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников американского посольства
Двое сотрудников посольства США должны покинут территорию России в течении семи суток, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В заявлении ведомства говорится, что персонами нон грата были объявлены первый секретарь американского посольства Дж. Силлин и второй секретарь Д. Бернстайн, чьи действия российская сторона признала несовместимыми с дипломатическим статусом.
«Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси был сделан жёсткий демарш с вручением официальной ноты», - отметили в российском министерстве.
Ранее российские власти объявили персонами нон грата и выслали из страны девять дипломатов Финляндии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru