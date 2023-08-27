Власти Нигера отказались от массовой высылки западных послов
Мятежники в Нигере в последний момент передумали массово высылать послов западных стран, сообщила в субботу радиостанция RFI.
Письма о необходимости покинуть страну были подготовлены для диппредставительств Германии, Франции и США. По данным журналистом, власти африканской республики передумали высылать западных послов из-за опасения международной изоляции.
Внешнеполитическому ведомству Нигера предписано опровергать наличие таких писем для дипломатов.
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) назначило точную дату вторжения в Нигер, передает «Радиоточка НСН».
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