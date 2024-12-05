Россия объявила о закрытии генконсульства Польши в Петербурге

Кроме того, российский МИД объявил персоной нон грата трех дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге. Дипломаты должны покинуть территорию России.

Польша ранее завершила первый участок укреплений на границе с Россией. Этот участок укреплений, расположенный у села Домбрувка в районе Заозерного на границе с Калининградской областью, станет частью оборонной линии «Восточный щит».



