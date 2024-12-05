Россия объявила о закрытии генконсульства Польши в Петербурге

Россия закрывает генконсульство Польши в Санкт-Петербурге. Российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование диппредставительства, сообщает МИД РФ. В сообщении указывается, что мера принята в ответ на закрытие российского консульства в Познани.

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Кроме того, российский МИД объявил персоной нон грата трех дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге. Дипломаты должны покинуть территорию России.

Польша ранее завершила первый участок укреплений на границе с Россией. Этот участок укреплений, расположенный у села Домбрувка в районе Заозерного на границе с Калининградской областью, станет частью оборонной линии «Восточный щит».


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ФОТО: РИА Новости
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