Польша завершила первый участок укреплений на границе с Россией

Польша завершила строительство первого участка линии укреплений на границе с Россией, сообщает канцелярия премьер-министра Дональда Туска. Он планирует посетить новый объект 30 ноября.

Этот участок укреплений, расположенный у села Домбрувка в районе Заозерного на границе с Калининградской областью, станет частью оборонной линии «Восточный щит».

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Строительство линии началось 1 ноября, а проект был объявлен в мае. Общая стоимость работ составит около 10 млрд злотых ($2,5 млрд), а завершение всего проекта планируется к 2028 году.

В рамках строительства планируется возведение рвов, минных полей, установка противотанковых ежей и создание системы наблюдения вдоль протяженной границы с Россией и Белоруссией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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