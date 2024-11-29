Польша завершила первый участок укреплений на границе с Россией

Строительство линии началось 1 ноября, а проект был объявлен в мае. Общая стоимость работ составит около 10 млрд злотых ($2,5 млрд), а завершение всего проекта планируется к 2028 году.

В рамках строительства планируется возведение рвов, минных полей, установка противотанковых ежей и создание системы наблюдения вдоль протяженной границы с Россией и Белоруссией, передает «Радиоточка НСН».