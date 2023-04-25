Швеция объявила о высылке пятерых российских дипломатов

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в интервью телеканалу SVT заявил, что шведские власти объявили пятерых российских дипломатов персонами нон грата.

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По его словам, решение об их высылке из страны связана с тем, что их деятельность на территории Швеции «была несовместима с их дипломатическим статусом».

Ранее Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России в Осло персонами нон грата, так как они занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом, сообщает RT.

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