Швеция объявила о высылке пятерых российских дипломатов
25 апреля 202315:30
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в интервью телеканалу SVT заявил, что шведские власти объявили пятерых российских дипломатов персонами нон грата.
По его словам, решение об их высылке из страны связана с тем, что их деятельность на территории Швеции «была несовместима с их дипломатическим статусом».
Ранее Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России в Осло персонами нон грата, так как они занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом, сообщает RT.
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru