Сотрудника посольства Франции объявили в России персоной нон грата

Российские власти объявили сотрудника посольства Франции персоной нон грата, сообщает пресс-служба французского МИД.

Франция объявила персонами нон-грата еще шесть дипломатов РФ

В сообщении говорится, что в Париже сожалеют об этом «неоправданном решении» Москвы.

«Власти РФ проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным. Законных оснований предоставлено не было», - заявил представитель французского внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД РФ заявили, что в ответ на необоснованную высылку из Черногории ряда дипломатов посольства России в Подгорице из России будет выслан сотрудник посольства республики в Москве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВысылкаДипломатыФранцияРоссияМИД РФ
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