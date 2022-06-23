Сотрудника посольства Франции объявили в России персоной нон грата
Российские власти объявили сотрудника посольства Франции персоной нон грата, сообщает пресс-служба французского МИД.
В сообщении говорится, что в Париже сожалеют об этом «неоправданном решении» Москвы.
«Власти РФ проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным. Законных оснований предоставлено не было», - заявил представитель французского внешнеполитического ведомства.
Ранее в МИД РФ заявили, что в ответ на необоснованную высылку из Черногории ряда дипломатов посольства России в Подгорице из России будет выслан сотрудник посольства республики в Москве.
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