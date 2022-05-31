МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Черногории

В сообщении говорится, что Чрезвычайному и полномочному послу Черногории в РФ Милораду Шчепановиу была вручена соответствующая нота.

В ведомстве пояснили, что решение было принято в качестве ответа на необоснованную высылку из Черногории ряда дипломатов посольства России в Подгорице.

Ранее в МИД РФ заявили, что российские власти объявили персонами нон грата пять сотрудников португальского посольства в РФ.

