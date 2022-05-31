МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Черногории

Сотрудник посольства Черногории в Москве будет выслан из России, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Черногория высылает четырёх дипломатов РФ

В сообщении говорится, что Чрезвычайному и полномочному послу Черногории в РФ Милораду Шчепановиу была вручена соответствующая нота.

В ведомстве пояснили, что решение было принято в качестве ответа на необоснованную высылку из Черногории ряда дипломатов посольства России в Подгорице.

Ранее в МИД РФ заявили, что российские власти объявили персонами нон грата пять сотрудников португальского посольства в РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФВысылкаДипломатыЧерногория
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