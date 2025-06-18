В России не поверили в успех прямого авиасообщения с США
Пока рано говорить о возврате прямых рейсов между Россией и США, но даже в случае возобновления прямого авиасообщения между странами этой опцией сможет воспользоваться малое число россиян, сказали опрошенные НСН эксперты.
Чтобы вернуть прямое авиасообщение между Россией и США, необходимо решить ряд вопросов, однако Вашингтон пока занят множеством других проблем, заявил НСН политолог-американист Константин Блохин.
Российская сторона видит интерес американской к восстановлению прямых авиарейсов между странами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в разговоре с ТАСС. Москва надеется, что это произойдет в 2025 году, добавил Дмитриев. Блохин отметил, что о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США пока рано говорить.
«Все зависит от динамики стабилизации российско-американских отношений. Пока говорить об этом рано, поскольку не прошли новые раунды переговоров. Самое главное сейчас — решить вопрос с дипломатической собственностью России, которая удерживается Вашингтоном. Без этого невозможно возвращать авиасообщение, эту тему поднимала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сейчас вся работа по этому направлению прекратилась, так как США заняты вопросами Ближнего Востока, а не Россией или даже Украиной. Пока надо дождаться реальных шагов, чтобы делать выводы. Мы можем подойти к этому в течение года, а можем и не подойти», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян усомнился в том, что прямое авиасообщение между странами изменит динамику полетов.
«С точки зрения логистики, самый оптимальный вариант добраться сегодня из России в США — использовать стыковку на Ближнем Востоке и полететь арабскими или катарскими перевозчиками. Этот маршрут удобен, если у пассажира уже есть американская виза. Средние билеты обходятся в 60-100 тысяч рублей, но получить визу в сопредельных государствах очень тяжело. Лучшими странами для этого являются Катар и другие ближневосточные государства, а в Армении и Казахстане очередь ожидания может достигать четырех месяцев. Мы рассчитывали на упрощение процесса подачи на американскую визу, когда начались переговоры России и США, но ситуация не поменялась. Если даже появятся прямые рейсы, то ими будут пользоваться люди с двойными гражданством или те, кто уже получил долгосрочные визы», — подчеркнул он.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что число россиян, отправляющихся в сафари-туры по африканским странам, стабильно растет, напоминает «Радиоточка НСН».
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