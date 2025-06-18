В свою очередь вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян усомнился в том, что прямое авиасообщение между странами изменит динамику полетов.

«С точки зрения логистики, самый оптимальный вариант добраться сегодня из России в США — использовать стыковку на Ближнем Востоке и полететь арабскими или катарскими перевозчиками. Этот маршрут удобен, если у пассажира уже есть американская виза. Средние билеты обходятся в 60-100 тысяч рублей, но получить визу в сопредельных государствах очень тяжело. Лучшими странами для этого являются Катар и другие ближневосточные государства, а в Армении и Казахстане очередь ожидания может достигать четырех месяцев. Мы рассчитывали на упрощение процесса подачи на американскую визу, когда начались переговоры России и США, но ситуация не поменялась. Если даже появятся прямые рейсы, то ими будут пользоваться люди с двойными гражданством или те, кто уже получил долгосрочные визы», — подчеркнул он.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что число россиян, отправляющихся в сафари-туры по африканским странам, стабильно растет, напоминает «Радиоточка НСН».

