Кабмин РФ увеличил объёмы квот на экспорт минеральных удобрений на 300 тысяч тонн

В сообщении говорится, что принятое решение позволит производителям «экспортировать невостребованные остатки готовой продукции», с условием полного обеспечения потребностей российского рынка.

В кабмине отметили, что речь идёт об увеличении квоты на вывоз из России аммиачной селитры, общий объём квоты превысит 12,6 млн тонн.

«Распределить объёмы между экспортёрами поручено Министерству промышленности и торговли. Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию», - добавили в правительстве.

Ранее в Минсельхозе заявили, что пошлину на экспорт пшеницы и меслина из России с 22 по 28 марта включительно снизят до 5 327,9 рубля за тонну, сообщает НСН.

