Кабмин РФ увеличил объёмы квот на экспорт минеральных удобрений на 300 тысяч тонн
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому квоты на экспорт минеральных удобрений были увеличены на 300 тысяч тонн до 31 мая 2023 года, сообщает пресс-служба российского правительства.
В сообщении говорится, что принятое решение позволит производителям «экспортировать невостребованные остатки готовой продукции», с условием полного обеспечения потребностей российского рынка.
В кабмине отметили, что речь идёт об увеличении квоты на вывоз из России аммиачной селитры, общий объём квоты превысит 12,6 млн тонн.
«Распределить объёмы между экспортёрами поручено Министерству промышленности и торговли. Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию», - добавили в правительстве.
Ранее в Минсельхозе заявили, что пошлину на экспорт пшеницы и меслина из России с 22 по 28 марта включительно снизят до 5 327,9 рубля за тонну, сообщает НСН.
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