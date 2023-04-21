Россия готовит поставки удобрений в Кению и Нигерию

Россия готовит поставки в Кению и Нигерию отечественных удобрений, заблокированных в Европе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

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Замглавы МИД подчеркнул, что часть российских удобрений была направлена в страны Африки.

«Пока отгружены только одна поставка в Малави — 2 тысяч тонн, и это заняло, кстати, наверное, полгода. Готовится еще две ... в Кению и Нигерию» — отметил Вершинин в эфире телеканала «Россия 24».

Замминистра указал, что эти поставки еще не осуществлены.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АфрикаМИД РФ

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