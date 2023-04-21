Россия готовит поставки удобрений в Кению и Нигерию

Замглавы МИД подчеркнул, что часть российских удобрений была направлена в страны Африки.

«Пока отгружены только одна поставка в Малави — 2 тысяч тонн, и это заняло, кстати, наверное, полгода. Готовится еще две ... в Кению и Нигерию» — отметил Вершинин в эфире телеканала «Россия 24».

Замминистра указал, что эти поставки еще не осуществлены.

