Россия готовит поставки удобрений в Кению и Нигерию
21 апреля 202312:26
Россия готовит поставки в Кению и Нигерию отечественных удобрений, заблокированных в Европе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Замглавы МИД подчеркнул, что часть российских удобрений была направлена в страны Африки.
«Пока отгружены только одна поставка в Малави — 2 тысяч тонн, и это заняло, кстати, наверное, полгода. Готовится еще две ... в Кению и Нигерию» — отметил Вершинин в эфире телеканала «Россия 24».
Замминистра указал, что эти поставки еще не осуществлены.
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21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru