«Россия ни при чем?» Зачем Европе расследование рекордных цен на газ

В Евросоюзе понимают истинные причины рекордных цен на газ в Европе, но не готовы менять систему, которая к ним привела, заявил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Пять стран Евросоюза выступили с предложением провести расследование причин рекордного скачка цен на газ. Совместное заявление подписали министры экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции.

«Вполне вероятно, что руководство этих стран вышло с этой чудесной инициативой, чтобы отвести от себя удар, который неминуемо на них обрушится из-за ухудшения благосостояния населения этих стран. Франция среди этих стран оказалась, потому что там выборы приближаются. А шансы у господина Макрона мизерные. Почему бы не выступить и не сказать, что накажут виноватых», - отметил Фролов.

По его словам, если страны все-таки не хотят допустить подобной ситуации в будущем, необходимо менять энергетическую политику, но к этому готовы далеко не все члены Евросоюза.