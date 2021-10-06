«Россия ни при чем?» Зачем Европе расследование рекордных цен на газ
Александр Фролов уверен, что страны Евросоюза, инициировавшие расследование рекордных цен на газ, преследуют сугубо личные цели.
В Евросоюзе понимают истинные причины рекордных цен на газ в Европе, но не готовы менять систему, которая к ним привела, заявил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Пять стран Евросоюза выступили с предложением провести расследование причин рекордного скачка цен на газ. Совместное заявление подписали министры экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции.
«Вполне вероятно, что руководство этих стран вышло с этой чудесной инициативой, чтобы отвести от себя удар, который неминуемо на них обрушится из-за ухудшения благосостояния населения этих стран. Франция среди этих стран оказалась, потому что там выборы приближаются. А шансы у господина Макрона мизерные. Почему бы не выступить и не сказать, что накажут виноватых», - отметил Фролов.
По его словам, если страны все-таки не хотят допустить подобной ситуации в будущем, необходимо менять энергетическую политику, но к этому готовы далеко не все члены Евросоюза.
«Какие задачи эти пять стран Евросоюза ставят перед собой, чего хотят добиться? Они хотят просто узнать, кто виноват или хотят что-то с этим делать? Если хотят что-то делать, то делать надо начинать уже сейчас. На мой взгляд, если кризис не продолжит углубляться, то Евросоюз выйдет из него, не усвоив урок. А урок следующий: политика в отношении энергетики, реализуемая на протяжении последних 12 лет, была фундаментально ошибочной, ее необходимо пересмотреть, но это приведет к существенному перераспределению финансовых потоков внутри Евросоюза. Кому-то пойдет на пользу, но текущие бенефициары будут держаться до последнего», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Фролов также отметил, что нет никакого смысла обвинять Россию в случившемся, потому что «Газпром» с легкостью сможет отстоять свои интересы в суде при необходимости.
«Особого расследования проводить нет никакого смысла, потому что причины происходящего достаточно очевидны. Это не усилия России, это результат политики Евросоюза и результат общей ситуации на мировых рынках энергоресурсов при отсутствии избытка предложения газа и необходимости Европе конкурировать с азиатскими площадками за дополнительные объемы. И это все, я только что провел вам расследование. Если скажут, что виновата РФ, то будут требовать, что РФ компенсировала затраты, тогда «Газпром» пойдет в суды, будет объяснять, сколько добывали, какие мощности. И все, на этом история закончится», - рассказал он.
Накануне стоимость газа в Европе в очередной раз обновила исторический рекорд, превысив 1900 долларов за 1 тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе могут продолжить рост на фоне «негативных новостей» и затягивания запуска «Северного потока-2», сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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