Россия не выйдет из Договора по открытому небу вслед за США
Москва не планирует выходить из Договора по открытому небу (ДОН) в случае, если на такие меры решатся Соединенные Штаты Америки, сообщают Известия. Такое заявление сделал заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
Он также уточнил, что доказательств выхода Соединенных Штатов из говора пока нет. По словам Рябкова, пишет Газета.ру, Америка может и остаться в договоре.
Замглавы также добавил, что соглашение очень важно, поскольку помогает в нынешней ситуации в мире регулировать и стабилизировать многие процессы, пишет РЕН ТВ.
Ранее член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что последние действия США говорят о том, что под угрозой находится и договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году.
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