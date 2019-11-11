Россия не выйдет из Договора по открытому небу вслед за США

Он также уточнил, что доказательств выхода Соединенных Штатов из говора пока нет. По словам Рябкова, пишет Газета.ру, Америка может и остаться в договоре.

Замглавы также добавил, что соглашение очень важно, поскольку помогает в нынешней ситуации в мире регулировать и стабилизировать многие процессы, пишет РЕН ТВ.

Ранее член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что последние действия США говорят о том, что под угрозой находится и договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году.

