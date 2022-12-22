«Россия не всемогуща»: Почему миротворцы РФ не помогают Карабаху

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан отказывается от выполнения трехсторонних договоренностей, блокируя Лачинский коридор, а российские миротворцы, призванные держать коридор под своим контролем и не допускать нарушений со стороны Баку, не справляются с задачей. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Затулин объяснил, почему российские миротворцы не могут повлиять на ситуацию в Карабахе.

«Российские миротворцы находятся там с не утвержденным сторонами мандатом пребывания. Основная задача - не допустить возврат к военным действиям. Поведение Азербайджана носит вызывающий характер. Баку намеренно устроил провокацию при поддержке Турции. Ее главная цель — выдворить армян с Нагорного Карабаха, перекрыв Лачинский коридор, косвенная же задача — скомпрометировать российских миротворцев, ставших помехой для Азербайджана. Россия пытается помочь решить этот конфликт, но мы не всемогущи. Ереван наконец-то вспомнил про существование Нагорного Карабаха и брошенных там на произвол судьбы после 2020 года армян. В этой ситуации, конечно, нужно принимать решение по разблокированию Лачинского коридора. Надеюсь, это не приведет к дальнейшим провокациям и возобновлению конфликта, однако терпение уже на исходе. Речь идет о судьбе тысяч людей, запертых в Нагорном Карабахе без возможности свободно общаться с Арменией через оговоренный в подписанном тремя руководителями документе по итогам Карабахской войны Лачинский коридор», — сказал Затулин.

Также собеседник НСН заявил, что социальные и продовольственные проблемы наблюдались и раньше, в последнее время лишь нарастая. Кроме того, Затулин упрекнул премьер-министра Армении в поиске союзников на Западе.

«Когда Пашинян пришел в 2018 году, не надо было ходить к гадалке, чтобы понять его стремление воспользоваться возможностью для реализации своих идей. Он вынужден флиртовать с Россией — официальным союзником Армении. Однако как сам Пашинян, так и его сторонники в парламенте и в обществе зациклены на идее смены России на Запад в качестве главного союзника. Напомню армянам: всякий раз, когда они полагались на Америку и на Запад, они ничего не получали, кроме унижения и поражения», — заявил он.

В заключение собеседник НСН отказался считать значительной встречу Пашиняна с шефом секретной британской разведки.

«Он не только с ним встречался, с Нэнси Пелоси тоже, когда она приезжала в сентябре. Этот факт должен нас определенным образом ориентировать, однако суть дела заключается в другом. Во-первых, Азербайджан и Турция пытаются реализовать свои интересы в самой грубой и непосредственной форме — сначала военным путем в 2020 году, затем путем провокаций и давления. Во-вторых, Запад хочет выдавить Россию с Кавказа, в частности, из Армении, которая традиционно была оплотом России на Кавказе, а Россия — ее гарантом», — подытожил он.

Ранее Путин и Пашинян по телефону обсудили вопросы реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

