Путин и Пашинян обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время саммита ЕАЭС в Бишкеке предложил президенту России Владимиру Путину обсудить урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.
По его словам, обстановка в регионе остается напряженной, в том числе «в зоне ответственности российских миротворцев», и напомнил о недавнем «перекрытии Лачинского коридора».
«В Нагорном Карабахе есть большие опасения по этому поводу. И я надеюсь, что сегодня нам удастся обсудить все вопросы региональной безопасности», — добавил Пашинян.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прикладывает все усилия для деэскалации на армяно-азербайджанской границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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