Путин и Пашинян обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе

По его словам, обстановка в регионе остается напряженной, в том числе «в зоне ответственности российских миротворцев», и напомнил о недавнем «перекрытии Лачинского коридора».

«В Нагорном Карабахе есть большие опасения по этому поводу. И я надеюсь, что сегодня нам удастся обсудить все вопросы региональной безопасности», — добавил Пашинян.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прикладывает все усилия для деэскалации на армяно-азербайджанской границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».