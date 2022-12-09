Путин и Пашинян обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время саммита ЕАЭС в Бишкеке предложил президенту России Владимиру Путину обсудить урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.

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По его словам, обстановка в регионе остается напряженной, в том числе «в зоне ответственности российских миротворцев», и напомнил о недавнем «перекрытии Лачинского коридора».

«В Нагорном Карабахе есть большие опасения по этому поводу. И я надеюсь, что сегодня нам удастся обсудить все вопросы региональной безопасности», — добавил Пашинян.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прикладывает все усилия для деэскалации на армяно-азербайджанской границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Нагорный КарабахВладимир ПутинНикол Пашинян
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