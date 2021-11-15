Путин и Макрон обсудили миграционный кризис

Президент Франции Эммануэль Макрон и Президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза, сообщает ТАСС.

Лидеры стран сошлись во мнении, что сейчас важно ослабить напряжение, возникшее между Белоруссией и странами ЕС. В то же время Путин и Макрон не пришли к единой точке зрения в вопросе о причинах возникновения миграционного кризиса.