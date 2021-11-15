Путин и Макрон обсудили миграционный кризис

Президент Франции Эммануэль Макрон и Президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза, сообщает ТАСС.

Лидеры стран сошлись во мнении, что сейчас важно ослабить напряжение, возникшее между Белоруссией и странами ЕС. В то же время Путин и Макрон не пришли к единой точке зрения в вопросе о причинах возникновения миграционного кризиса.

Президент Литвы заявил, что беженцы попадают в Минск из Москвы

Стороны также обсудили Украину, Мали и Ливию.

В Елисейском дворце надеются, что разговор глав государств принесёт положительные результаты уже в ближайшие дни.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель также провели телефонный разговор. Стороны сошлись на том, что нельзя допустить эскалацию ситуации с беженцами на границах Белоруссии и стран ЕС. Также главы государств обсудили гуманитарную помощь беженцам.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:Эммануэль МакронВладимир Путин
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