Путин и Макрон обсудили миграционный кризис
Президент Франции Эммануэль Макрон и Президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза, сообщает ТАСС.
Лидеры стран сошлись во мнении, что сейчас важно ослабить напряжение, возникшее между Белоруссией и странами ЕС. В то же время Путин и Макрон не пришли к единой точке зрения в вопросе о причинах возникновения миграционного кризиса.
Стороны также обсудили Украину, Мали и Ливию.
В Елисейском дворце надеются, что разговор глав государств принесёт положительные результаты уже в ближайшие дни.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель также провели телефонный разговор. Стороны сошлись на том, что нельзя допустить эскалацию ситуации с беженцами на границах Белоруссии и стран ЕС. Также главы государств обсудили гуманитарную помощь беженцам.
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