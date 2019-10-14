Россия не поддерживала распространение турецкой операции в Кобани
Минобороны РФ опровергло информацию о том, что Россия не против продолжения турецкой военной операции «Источник мира» на сирийский город Кобани.
Как сообщает Интерфакс, в Минобороны подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. Также в российском военном ведомстве заявили, что этот вопрос не обсуждался в ходе переговоров с Турцией.
Ранее сегодня стало известно, что правительство Сирии направило свою армию на север страны в город Манбидж, где идут столкновения курдов с турецкими военными.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в эфире НСН выразил мнение, что у РФ с Турцией существуют определенные договоренности касаемо военной операции. По его словам, на это указывают заявления Эрдогана и попытка России отмолчаться.
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