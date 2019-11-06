Россия не будет сотрудничать с США в вопросе сирийской нефти
Москва не планирует сотрудничать с Соединенными Штатами Америки в области обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин, сообщает «Интерфакс».
Отказом от взаимодействия с американской стороной он ответил на информацию о проведении расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений. Как уточняет РИА ФАН, она была одобрена президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом ранее, 6 ноября.
Ранее в эфире НСН арабист Марианна Беленькая заявила, что американские базы в Дейр-эз-Зор усложнят и замедлят диалог курдов и Дамаска, на который рассчитывает Россия.
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