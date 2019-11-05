Арабист: Базы США усложнят диалог между курдами и Дамаском

«А кто им может помешать? У них в этом районе были базы. Они их просто модернизируют, и давно об этом предупредили. Мы же не будем сталкиваться с американскими военными. Мы можем только высказать свою возмущение. Никаких других последствий здесь быть не может. Другое дело, что американские базы осложняют диалог курдов и Дамаска, и это, в общем, серьезный удар по российским попыткам политического урегулирования в Сирии. Когда Россия надеялась, что США уйдут полностью из Сирии, курды начали диалог с Дамаском, опасаясь турецкого продвижения в их сторону, активизировали диалог, что давно им предлагала Москва. Но, если США остаются, если курды будут чувствовать себя под американской защитой, то диалог между курдами и Дамаском будет идти гораздо медленнее», - заявила она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления США о присутствии в Сирии для защиты нефтяных месторождений высокомерными. В свою очередь, 1 ноября президент США Дональд Трампа заявил, что Штаты не желают патрулировать сирийские границы, однако намерены сохранить за собой контроль за нефтяными ресурсами государства.

