Арабист: Базы США усложнят диалог между курдами и Дамаском

5 ноября 201914:45

В эфире НСН арабист Марианна Беленькая рассказала, чем чревато появление новых американских баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.


Американские военные начали строительство двух новых военных баз в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом во вторник 5 ноября сообщает турецкое агентство Anadolu. Одна из баз появится в зоне дислокации 113-й бригады, вторая — в районе ас-Сур.

В эфире НСН арабист Марианна Беленькая заявила, что американские базы в Дейр-эз-Зор усложнят и замедлят диалог курдов и Дамаска, на который рассчитывает Россия.

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«А кто им может помешать? У них в этом районе были базы. Они их просто модернизируют, и давно об этом предупредили. Мы же не будем сталкиваться с американскими военными. Мы можем только высказать свою возмущение. Никаких других последствий здесь быть не может. Другое дело, что американские базы осложняют диалог курдов и Дамаска, и это, в общем, серьезный удар по российским попыткам политического урегулирования в Сирии. Когда Россия надеялась, что США уйдут полностью из Сирии, курды начали диалог с Дамаском, опасаясь турецкого продвижения в их сторону, активизировали диалог, что давно им предлагала Москва. Но, если США остаются, если курды будут чувствовать себя под американской защитой, то диалог между курдами и Дамаском будет идти гораздо медленнее», - заявила она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления США о присутствии в Сирии для защиты нефтяных месторождений высокомерными. В свою очередь, 1 ноября президент США Дональд Трампа заявил, что Штаты не желают патрулировать сирийские границы, однако намерены сохранить за собой контроль за нефтяными ресурсами государства.

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
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