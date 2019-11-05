Арабист: Базы США усложнят диалог между курдами и Дамаском
В эфире НСН арабист Марианна Беленькая рассказала, чем чревато появление новых американских баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Американские военные начали строительство двух новых военных баз в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом во вторник 5 ноября сообщает турецкое агентство Anadolu. Одна из баз появится в зоне дислокации 113-й бригады, вторая — в районе ас-Сур.
В эфире НСН арабист Марианна Беленькая заявила, что американские базы в Дейр-эз-Зор усложнят и замедлят диалог курдов и Дамаска, на который рассчитывает Россия.
«А кто им может помешать? У них в этом районе были базы. Они их просто модернизируют, и давно об этом предупредили. Мы же не будем сталкиваться с американскими военными. Мы можем только высказать свою возмущение. Никаких других последствий здесь быть не может. Другое дело, что американские базы осложняют диалог курдов и Дамаска, и это, в общем, серьезный удар по российским попыткам политического урегулирования в Сирии. Когда Россия надеялась, что США уйдут полностью из Сирии, курды начали диалог с Дамаском, опасаясь турецкого продвижения в их сторону, активизировали диалог, что давно им предлагала Москва. Но, если США остаются, если курды будут чувствовать себя под американской защитой, то диалог между курдами и Дамаском будет идти гораздо медленнее», - заявила она.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления США о присутствии в Сирии для защиты нефтяных месторождений высокомерными. В свою очередь, 1 ноября президент США Дональд Трампа заявил, что Штаты не желают патрулировать сирийские границы, однако намерены сохранить за собой контроль за нефтяными ресурсами государства.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
- Песков рассказал, когда пройдёт следующая «Прямая линия» с Путиным
- В Москве побит державшийся 140 лет температурный рекорд
- Спецслужбы предотвратили теракт в Москве
- СК опубликовал кадры нападения на детский сад в Нарьян-Маре. Видео