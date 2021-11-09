Мишустин распорядился о дополнительных COVID-ограничениях в регионах

Руководители субъектов федерации могут при необходимости вводить дополнительные ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Разработать такие меры поручил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

Премьер-министр также поставил задачу увеличить в несколько раз объёмы тестирования на SARS-CoV-2 во всех регионах. Как подчеркнул Мишустин, на данный момент самое главное – своевременно выявлять инфекцию, чтобы остановить ее распространение.

Премьер также обратил внимание на неоднородность развития ситуации с коронавирусом в стране: где-то рост инфицирования и заболеваемости падает, где-то, наоборот, «дела обстоят не лучшим образом». Мишустин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко продолжать оказывать помощь таким регионам.

Отдельное внимание глава кабинета министров попросил уделить наращиванию темпов вакцинации от коронавируса, особенно среди россиян старше 60 лет.

