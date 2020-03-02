Сенатор напомнил туркам о «красной черте» в Сирии
Член комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН объяснил отказ от гарантий безопасности для турецких самолетов в Сирии.
Россия больше не может гарантировать Турции безопасность ее самолетов в сирийском небе. Об этом, как передает ТАСС, заявил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Как отмечается, сирийское небо закрыто с 1 марта 2020 года.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН объяснил необходимость такой меры.
«Так делается всегда, когда есть опасность несанкционированных боестолкновений, поражения целей в зоне боевых действий. Это стандартное предупреждение. С другой стороны, это абсолютно дружественно. Потому что мы партнерствуем с Турцией во многих вопросах в Сирии, несмотря на то, что они сегодня ведут себя исключительно дерзко. У нас есть астанинские, сочинские соглашения, и было бы неправильно не предупредить турок, что такая опасность есть. В-третьих, это мера превентивная, военно-тактическая. Мы говорим, что так делать не надо, что это несет определенные риски. Мы предостерегаем Турцию от непродуманных, авантюрных действий, которые могут повлечь боевые потери. Это все нацелено на предотвращение дальнейшей эскалации и ненужных жертв», - сказал сенатор.
Он выразил надежду, что Турция прислушается и отреагирует на этот сигнал.
«Мне кажется, у турок хватит здравого смысла понять, что переходить «красную черту» опасно», - заключил Морозов.
Ранее стало известно, что турецкие военные сбили два самолета сирийской правительственной армии в зоне деэскалации в Идлибе.
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