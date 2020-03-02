Сенатор напомнил туркам о «красной черте» в Сирии

«Так делается всегда, когда есть опасность несанкционированных боестолкновений, поражения целей в зоне боевых действий. Это стандартное предупреждение. С другой стороны, это абсолютно дружественно. Потому что мы партнерствуем с Турцией во многих вопросах в Сирии, несмотря на то, что они сегодня ведут себя исключительно дерзко. У нас есть астанинские, сочинские соглашения, и было бы неправильно не предупредить турок, что такая опасность есть. В-третьих, это мера превентивная, военно-тактическая. Мы говорим, что так делать не надо, что это несет определенные риски. Мы предостерегаем Турцию от непродуманных, авантюрных действий, которые могут повлечь боевые потери. Это все нацелено на предотвращение дальнейшей эскалации и ненужных жертв», - сказал сенатор.

Он выразил надежду, что Турция прислушается и отреагирует на этот сигнал.

«Мне кажется, у турок хватит здравого смысла понять, что переходить «красную черту» опасно», - заключил Морозов.

Ранее стало известно, что турецкие военные сбили два самолета сирийской правительственной армии в зоне деэскалации в Идлибе.

