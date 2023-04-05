Россия намерена обсудить убийство Татарского в Совбезе ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Зазарова заявила, что убийство военкора Владлена Татарского станет одной из тем обсуждения в Совете безопасности ООН в председательство России, сообщает РИА Новости.
По её словам, теракт в Санкт-Петербурге, который сейчас расследуется российскими правоохранителями, безусловно, станет «одной из тем обсуждения.
«Российское представительство при ООН детально представляет всю фактологию, которая имеет отношение к повестке Совбеза, отстаиванию нами наших национальных интересов на ООНовской площадке», - указала она.
Ранее в Следственном комитете России заявили, что дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, переквалифицировано на статью о теракте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru