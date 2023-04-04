Аксенов призвал отомстить за смерть военкора Татарского

По его словам, во главе Украины сегодня стоят террористы, которые не гнушаются никакими средствами для достижения своих целей и активно вербуют в свои ряды женщин. Аксенов напомнил, что именно женщины были исполнительницами терактов, в которых погибли политолог Дарья Дугина и Татарский.

По мнению главы Крыма, к терактам мог быть причастен Вашингтон. Ответ России, полагает Аксенов, должен быть «быстрым, демонстративным и сокрушительным». Он подчеркнул, что нужно бороться с террористическим злом, как это было с фашистской Германией и Северным Кавказом.

Террористический режим должен уйти в прошлое, заключил Аксенов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Татарского орденом Мужества. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

