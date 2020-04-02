Россия на паузе. Полуторамесячной

Телеобращение к нации, уже второе за неделю с небольшим, с которым сегодня выступил Владимир Путин, превзошло ожидания даже закоренелых пессимистов. То, что продление текущей «невыходной» недели возможно, было понятно и раньше, исходя из простого сравнения инкубационного периода коронавируса с фактическим количеством объявленных нерабочими дней. А после заявления главы Роспотребнадзора Поповой и вице-премьера Голиковой на видеосовещании с главой государства, когда они прямо призвали продлить режим всеобщей самоизоляции, стала очевидна и неизбежность этой меры. Неделя, а то и другая, - говорили провидцы, полагая, что к Пасхе, 19 апреля все ограничения уж точно будут сняты.

Нет, не будут. Не будут и к Рамадану, 24 апреля. В своем сегодняшнем телеобращении Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. По его словам, по-прежнему «будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения». А остальным предложено оставаться дома. Угроза, связанная с распространением коронавируса никуда не делась, а в Москве и вовсе переломить ситуацию в сторону улучшения не получается, - признал президент. И предупредил, что могут быть приняты как дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, так и корректирующие нерабочий период в сторону сокращения.

В последний из тезисов верится, откровенного говоря, слабо: не стоит забывать, что после 30 апреля, когда истекает продленный срок действия всеобщей самоизоляции, нас ждут две волны праздничных дней. Резонно предложить, что следующим решением нерабочей будет объявлена и межпраздничная трехдневка – чтобы еще и первую декаду мая люди не болтались по улицам. Другое дело, что значительная часть городского населения на майские праздники выезжает на дачи. Но как подобная массовая миграция отразится на эпидемиологической ситуации, вопрос на сегодня открытый. Как следствие, еще вопрос, будет ли эта дачная миграция в этом году разрешена. Пока в качестве дополнительных «аргументов» к призывам сидеть дома и федеральные и столичные власти принимают законы о существенных штрафах за нарушение режима самоизоляции, с точки зрения юриспруденции тоже вызывающие немало вопросов.

В своем выступлении президент призвал в борьбе с эпидемией не забывать о важности сохранения рабочих мест и доходов граждан. «Это общий приоритет для Правительства, регионов, бизнеса», - сказал Владимир Путин. Вот с этим дела обстоят похуже: как писала накануне НСН, процесс «оптимизации персонала» во многих российских компаниях уже начался…