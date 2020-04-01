Коронавирус, потрясающий основы

Решения и институты, принимаемые и создаваемые в условиях пандемии коронавируса как временные, могут стать частью нашего ближайшего будущего на постоянной основе. С таким утверждением выступил в интервью РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимир Мау. По его словам, многое из того, что пришло на смену традиционному «доCOVIDному» укладу, сохранится и в постэпидемическое время. В первую очередь, это касается перехода из-за ограничительных мер, принятых в связи со вспышкой заболевания, целых сфер деятельности в онлайн. Там может остаться значительная часть торговли, поскольку, по словам эксперта, «ближайшие месяцы покажут, что можно отлично совершать покупки, не ходя по магазинам». Существенная трансформация ожидает и сферу образования, которая, напомним, сейчас тоже функционирует в дистанционном режиме. В онлайн уйдет значительная часть образовательных программ, но не сами университеты, поскольку их миссия заключается не только в передаче знаний, но, возможно, в большей степени – в обмене опытом, - указал Владимир Мау.

В прогнозах такого рода он не одинок. Его коллега, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов тоже полагает подобные изменения неизбежными, в первую очередь – в трудовых отношениях. Массовое использование удаленной работы и упрощение трудовых отношений приведут, с одной стороны, к тому, что исчезнут понятия «рабочая неделя» и «рабочий день». А с другой – к «радикальному переформатированию рынка труда», дав возможность работодателям сэкономить на аренде офисных площадей и количестве обслуживающего персонала. В результате в отдельных случаях количество офисных сотрудников может сократиться на треть, - что чревато для российской экономики существенным всплеском безработицы, - указал Кузьминов в интервью тому же СМИ.



Этот последний процесс уже начался: по данным Центра стратегических разработок, на 30 марта каждая третья компания из 500 опрошенных уже сократила штат или перевела сотрудников на удаленную работу с меньшей зарплатой. Каждая вторая компания планирует снизить численность сотрудников на 12-14% в ближайшее время, а каждая пятая — сократить выплаты.

Процесс «оптимизации персонала» пошел, даже несмотря на то, что премьер-министр Михаил Мишустин предупредил о жетских мерах воздействия на работодателей, которые задерживают зарплаты или увольняют сотрудников в условиях пандемии. Тех, кто попробует «решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, будут проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — пообещал премьер.

