Россия может установить безвизовый режим для иностранцев без принципа взаимности

«Подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», — следует из сообщения.

Также президент РФ поручил возобновить действие единой электронной визы и продумать вопрос об увеличении объемов авиаперевозок с дружественными иностранными государствами.

Ранее Путин поручил администрации направить в правительство предложения по развитию туризма, которые были подготовлены губернаторами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

