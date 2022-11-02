Россия может установить безвизовый режим для иностранцев без принципа взаимности
Глава России Владимир Путин поручил кабмину совместно с МИД, МВД и ФСБ изучить вопрос по установлению безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сообщение Кремля.
«Подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», — следует из сообщения.
Также президент РФ поручил возобновить действие единой электронной визы и продумать вопрос об увеличении объемов авиаперевозок с дружественными иностранными государствами.
Ранее Путин поручил администрации направить в правительство предложения по развитию туризма, которые были подготовлены губернаторами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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