Россия контролирует в Харьковской области 33 населенных пункта
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в настоящее время российские силы контролируют в регионе 33 населённых пункта.
«33 населённых пункта уже освобождены уже от военнослужащих Украины и западных наёмников», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Ганчев добавил, что у областной администрации пока есть доступ только в 17 населённых пунктов из 33, так как остальные ещё остаются под обстрелами.
Ранее бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинским военным не удастся удержать оборону на харьковском направлении, из-за чего они могут потерять контроль над Купянском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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