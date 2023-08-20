В Харьковской области запланировали эвакуировать 68 населенных пунктов
20 августа 202317:27
Власти Харьковской области Украины намерены эвакуировать 68 приграничных сел и городов. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно распоряжению военных властей региона, обязательная эвакуация пройдет в Дергачевском и Липецком районах. Решения принято в связи с «угрозой вторжения».
Также указания об эвакуации относятся к населению Волчанской и Золочевской громад.
В эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что российская армия в ближайшее время освободит Купянск и Харьков, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru