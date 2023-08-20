В Харьковской области запланировали эвакуировать 68 населенных пунктов

Власти Харьковской области Украины намерены эвакуировать 68 приграничных сел и городов. Об этом пишет РИА Новости.

В США заявили, что ВСУ могут не удержать контроль над Купянском из-за нехватки военных

Согласно распоряжению военных властей региона, обязательная эвакуация пройдет в Дергачевском и Липецком районах. Решения принято в связи с «угрозой вторжения».

Также указания об эвакуации относятся к населению Волчанской и Золочевской громад.

В эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что российская армия в ближайшее время освободит Купянск и Харьков, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияХарьковУкраина

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