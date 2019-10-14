Россия и Япония обсудят совместное использование Курил
Консультации по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах России и Японии пройдут в Москве в ноябре. Конкретная дата будет согласована в ближайшее время, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Как уточняет RT, российская столица должна принять встречу «по очерёдности».
Кроме того, по словам замглавы МИД, Москва ожидает визит министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги до конца текущего года. Ранее на Смоленской площади заявили, что не ожидают прорыва по мирному договору с Токио.
Бывший посол России в Японии, заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов объяснил ранее в эфире НСН причины пробуксовки переговоров по с Токио по Курилам.
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