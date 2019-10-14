Россия и Япония обсудят совместное использование Курил

Кроме того, по словам замглавы МИД, Москва ожидает визит министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги до конца текущего года. Ранее на Смоленской площади заявили, что не ожидают прорыва по мирному договору с Токио.

Бывший посол России в Японии, заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов объяснил ранее в эфире НСН причины пробуксовки переговоров по с Токио по Курилам.

