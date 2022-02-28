Начались переговоры РФ и Украины в Белоруссии

Переговоры делегаций России и Украины стартовали на территории Белоруссии недалеко от границы на берегу реки Припять, передает телеканал ОНТ. В связи с соображениями безопасности точное место встречи не называется.

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление, что переговоры с украинской стороной не начались на сутки раньше, хот такая возможность существовала. По его словам, российская делегация была готова к встрече даже ночью.

Пресс-секретарь президента РФ также объяснил, почему российской делегацией руководит помощник главы государства, экс-министр культуры Владимир Мединский. По словам Пескова, он обладает всеми качествами, которые необходимы для переговоров с Киевом в условиях российской военной операции. Они назвал Мединского «представителем очень высокого уровня».

