Москалькова: Киев вернул тела двоих военных РФ, попавших в плен без ранений

Украина в рамках обмена вернула России тела двух российских военных, попавших в плен без ранений. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«В мае 2025 года в плен ВСУ попали два российских военнослужащих и этот факт был подтвержден украинским Telegram-каналом, который публиковал с ними соответствующее видео 5 июня 2025 года. На нем они без каких-либо ранений отчетливо сообщают о пленении», - рассказала омбудсмен журналистам.

По ее словам, Киев по официальным запросам российской стороны не подтвердил эти данные. В сентябре и октябре тела бойцов передали РФ в рамках обмена. Причины смерти у военнопленных — многочисленные осколочные ранения шеи и кровопотеря из-за взрыва, пишет RT.

Ряд фактов, подтверждающих военные преступления украинской стороны в отношении российских военных, омбудсмен привела на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.

Ранее Москалькова сообщила, что Украина затягивает обмен военнопленными.

