Москалькова: Киев вернул тела двоих военных РФ, попавших в плен без ранений
Украина в рамках обмена вернула России тела двух российских военных, попавших в плен без ранений. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«В мае 2025 года в плен ВСУ попали два российских военнослужащих и этот факт был подтвержден украинским Telegram-каналом, который публиковал с ними соответствующее видео 5 июня 2025 года. На нем они без каких-либо ранений отчетливо сообщают о пленении», - рассказала омбудсмен журналистам.
По ее словам, Киев по официальным запросам российской стороны не подтвердил эти данные. В сентябре и октябре тела бойцов передали РФ в рамках обмена. Причины смерти у военнопленных — многочисленные осколочные ранения шеи и кровопотеря из-за взрыва, пишет RT.
Ряд фактов, подтверждающих военные преступления украинской стороны в отношении российских военных, омбудсмен привела на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.
Ранее Москалькова сообщила, что Украина затягивает обмен военнопленными.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Татарстане подросток с ножом ранил охранницу в лицее
- «Совет мира» Трампа вызвал недовольство в Европе и интерес в Азии
- Генконсульство РФ подтвердило, что в Босфоре обнаружили тело пловца Свечникова
- Москалькова: Киев вернул тела двоих военных РФ, попавших в плен без ранений
- СМИ: Пианист Игорь Бриль госпитализирован в Москве
- «От стадионов до кабаков»: Что ждет в 2026 году «отмененные» в России рок-группы
- В России разработан препарат для терапии гепатита В
- На Кубани потушили пожар в портовом терминале после атаки ВСУ
- Вторжение отменяется? Трамп заявил о подготовке сделки по Гренландии
- СМИ: Трамп предложит жителям Гренландии по $1 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru