Россия и Украина определили дату обмена заключенными

Власти России и Украины определились с датой, когда будет произведен обмен удерживаемыми гражданами. Обэтом рассказал адвокат Валентин Рыбин, который представляет интересы нескольких россиян, находящихся на территории Украины, сообщает Ura.ru.

Он рассказал, что дата обмена уже известна, однако отметил, что разглашать ее пока что запрещено. Также правозащитник отметил, что список людей, которые смогут вернуться в свои страны, пока не еще не утвержден окончательно.

Известия напоминают, что ранее Россия и Украина предварительно договорились об обмене 33 украинскими гражданами на 33 россиянами. Они находятся в местах заключения на Украине. По предварительным данным обмен гражданами состоится 28—29 августа.

Ранее стало известно, что россияне Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов попали в список обмена заключенными между Москвой и Киевом. Об этом заявил адвокат двух граждан РФ Валентин Рыбин. При этом он не уточнил точную дату обмена, но отметил, что он должен состояться в ближайшее время. Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в интервью НСН назвал вышеуказанных россиян заложниками Киева.

