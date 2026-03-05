Депутат Кирьянов: Дополнительные меры защиты от нелегальных кредиторов не нужны
Гражданам нужно объяснить, что потерять они могут больше, чем размер берущегося кредита, заявил НСН зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов.
В правовом поле сделано все для борьбы со структурами, выдающими незаконные потребительские займы, а те, кто берет такие кредиты, понимают, что они нелегальны, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
В 2025 году Банк России выявил более 1100 нелегальных кредиторов. В основном это псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины, в которых предоставление займов камуфлируется заключением договоров купли-продажи и хранения комиссии, сообщили в пресс-службе регулятора.
«Только банки имеют право выдавать кредиты, потому что здесь граждане максимально защищены. Есть процедуры контроля с стороны Центрального Банка и специальное законодательное регулирование. В том числе люди могут с банками вести дела о реструктуризации. Если человек берет заем у черных маклеров, которые работают в "мёртвом" поле, то может случиться все, что угодно. Например, если клиент получает деньги под залог своего имущества, то может столкнуться с ситуацией, что это имущество перейдет к нелегалам. То, что оно стоит значительно больше, чем кредит, никого волновать не будет. Правовых механизмов защиты в этом случае практически нет», - предупредил Кирьянов.
В сфере правового регулирования, напомнил парламентарий, сделано все для защиты от нелегальных кредиторов.
«Правоохранительные органы и ЦБ как регулятор в сфере кредитных отношений максимально противодействуют такой деятельности. Важно, чтобы интересы гражданина при получении кредитов на любые суммы были защищены государством. Для этого многое сделано в законодательстве. С точки зрения действующих норм Уголовного кодекса, есть целый ряд статей, в которых подразумевается, что это незаконное предпринимательство. Каких-то серьезных доработок в этом направлении не требуется», - пояснил депутат.
Обезопасить себя от получения кредитов в подобных организациях возможно только повышением финансовой грамотности.
«Люди, которые приходят в такие сомнительные структуры, как правило понимают, что это не очень легально. Надо просто повышать финансовую грамотность граждан и активнее вести просветительскую работу о том, что такие заимствования небезопасны. Люди могут потерять значительно больше, чем они берут в кредит», - добавил Кирьянов.
Россияне могут получать деньги в банках и ломбардах, но этих возможностей не хватает на всех, поэтому ограничения против нелегальных кредиторов в этой сфере могут и не сработать, ранее рассказал НСН генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.
