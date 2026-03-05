В правовом поле сделано все для борьбы со структурами, выдающими незаконные потребительские займы, а те, кто берет такие кредиты, понимают, что они нелегальны, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

В 2025 году Банк России выявил более 1100 нелегальных кредиторов. В основном это псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины, в которых предоставление займов камуфлируется заключением договоров купли-продажи и хранения комиссии, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Только банки имеют право выдавать кредиты, потому что здесь граждане максимально защищены. Есть процедуры контроля с стороны Центрального Банка и специальное законодательное регулирование. В том числе люди могут с банками вести дела о реструктуризации. Если человек берет заем у черных маклеров, которые работают в "мёртвом" поле, то может случиться все, что угодно. Например, если клиент получает деньги под залог своего имущества, то может столкнуться с ситуацией, что это имущество перейдет к нелегалам. То, что оно стоит значительно больше, чем кредит, никого волновать не будет. Правовых механизмов защиты в этом случае практически нет», - предупредил Кирьянов.