Более 19 тысяч казаков сейчас находятся на СВО, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в пресс-центре НСН.
«Сегодня у нас на передовой в зоне СВО более 19 тысяч казаков, всего более 50 тысяч казаков прошли спецоперацию. Недавно я был в наших подразделениях, могу сказать, что современное казачество – это надежная опора государства. Тринадцать Героев России. Мы сегодня все объединены вокруг нашего лидера, верховного главнокомандующего. Я уверен, что мы выполним всем поставленные задачи», - сказал он.
Женщины-казачки служат на фронте в медицинских подразделениях, поварами, а также взяли на себя все обязанности в тылу, ранее заявил в пресс-центре НСН атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.
