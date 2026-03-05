На передовой в зоне СВО служат более 19 тысяч казаков, в тылу - более 50 тысяч

Всего уже более 50 тысяч казаков прошли спецоперацию, заявил НСН атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

Более 19 тысяч казаков сейчас находятся на СВО, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в пресс-центре НСН.

«Сегодня у нас на передовой в зоне СВО более 19 тысяч казаков, всего более 50 тысяч казаков прошли спецоперацию. Недавно я был в наших подразделениях, могу сказать, что современное казачество – это надежная опора государства. Тринадцать Героев России. Мы сегодня все объединены вокруг нашего лидера, верховного главнокомандующего. Я уверен, что мы выполним всем поставленные задачи», - сказал он.

Женщины-казачки служат на фронте в медицинских подразделениях, поварами, а также взяли на себя все обязанности в тылу, ранее заявил в пресс-центре НСН атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

