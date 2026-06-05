Омбудсмены России и Украины обменяются списками гражданских для возвращения
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Об этом сообщает RT.
По её словам, в ходе встречи была достигнута договорённость об обмене списками гражданских для возвращения на Родину, а также о совместном посещении военнопленных, которые находятся как в России, так и на Украине.
Кроме того, она рассказала, что в Россию вернулись три семьи, находившиеся на украинской территории.
Ранее Лантратова заявила, что на посту омбудсмена в первую очередь будет статься отстаивать права инвалидов, детей-сирот, граждан пожилого возраста, семей с детьми и бойцов СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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