Омбудсмены России и Украины обменяются списками гражданских для возвращения

По её словам, в ходе встречи была достигнута договорённость об обмене списками гражданских для возвращения на Родину, а также о совместном посещении военнопленных, которые находятся как в России, так и на Украине.

Кроме того, она рассказала, что в Россию вернулись три семьи, находившиеся на украинской территории.

Ранее Лантратова заявила, что на посту омбудсмена в первую очередь будет статься отстаивать права инвалидов, детей-сирот, граждан пожилого возраста, семей с детьми и бойцов СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

