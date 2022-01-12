Россия и НАТО проведут серию встреч по ограничениям на ракетные вооружения

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что Россия и НАТО договорились провести серию встреч, чтобы договориться о взаимных ограничениях на ракетные вооружения в Европе.

Столтенберг заявил, Россия не имеет права препятствовать вступлению Украины в НАТО

В Брюсселе 12 января прошло заседание Совета Россия - НАТО. Переговоры продлились около четырех часов.

По словам Столтенберга, альянс готов обсуждать с Россией все виды контроля над вооружениями, но не пойдет на компромиссы по базовым принципам безопасности.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыНАТОРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры