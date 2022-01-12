Россия и НАТО проведут серию встреч по ограничениям на ракетные вооружения

В Брюсселе 12 января прошло заседание Совета Россия - НАТО. Переговоры продлились около четырех часов.



По словам Столтенберга, альянс готов обсуждать с Россией все виды контроля над вооружениями, но не пойдет на компромиссы по базовым принципам безопасности.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.

