Россия и НАТО проведут серию встреч по ограничениям на ракетные вооружения
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что Россия и НАТО договорились провести серию встреч, чтобы договориться о взаимных ограничениях на ракетные вооружения в Европе.
В Брюсселе 12 января прошло заседание Совета Россия - НАТО. Переговоры продлились около четырех часов.
По словам Столтенберга, альянс готов обсуждать с Россией все виды контроля над вооружениями, но не пойдет на компромиссы по базовым принципам безопасности.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.
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