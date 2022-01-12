Столтенберг заявил, Россия не имеет права препятствовать вступлению Украины в НАТО
Россия не может решать вопрос вступления Украины в НАТО. Об этом заявил главный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.
Генсек альянса подчеркнул, что Россия не имеет права вето, и только Украина и 30 стран НАТО могут решать вопрос вступления Украины в НАТО.
В то же время генсек заявил, что НАТО готова оказывать поддержку Киеву.
Столтенберг отметил, что между Россией и НАТО остались разногласия по вопросу евробезопасности после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе.
Ранее стало известно, что два советника от США Крис Риццо и Тодд Браун начали работать на постоянной основе в Министерстве обороны Украины.
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