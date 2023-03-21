Россия и Китай выразили озабоченность планами США создать глобальную систему ПРО

Озабоченность России и Китая вызвало развертывание системы ПРО в различных регионах мира. Также Москва и Пекин обратили внимание на наращивание Соединенными Штатами потенциала высокоточного неядерного оружия.

Обеспокоенность двух стран вызвало размещение ракет наземного базирования средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионах.

Партнерство РФ и КНР имеет большое значение для миропорядка, заявил председатель Китая Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным, пишет НСН.

