Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина
Президент Владимир Путин сообщил о высокой результативности переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
На приеме российский лидер поднял тост за здоровье председателя КНР и членов китайской делегации. Также Путин выразил надежду на углубление партнерства двух стран.
Президент России и лидер Китая провели переговоры во вторник, 21 марта. Встреча продлилась около трех часов. Беседа глав государств частично прошла в узком формате.
Партнерство РФ и КНР имеет большое значение для миропорядка, заявил китайский лидер по итогам переговоров с российским коллегой, передает НСН.
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