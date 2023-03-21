Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина

На приеме российский лидер поднял тост за здоровье председателя КНР и членов китайской делегации. Также Путин выразил надежду на углубление партнерства двух стран.

Президент России и лидер Китая провели переговоры во вторник, 21 марта. Встреча продлилась около трех часов. Беседа глав государств частично прошла в узком формате.

Партнерство РФ и КНР имеет большое значение для миропорядка, заявил китайский лидер по итогам переговоров с российским коллегой, передает НСН.

