Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной области

Отмечается, что Москва и Пекин будут и далее на регулярной основе проводить совместные воздушные и морские патрулирования, наращивать координацию и сотрудничество на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов, а также повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы.

Ранее российский лидер Владимир Путин совместно с председателем КНР Си Цзиньпином подписал заявление о партнерстве двух стран. В частности, Россия и Китай протестуют против затягивания и перехода в неконтролируемую фазу российско-украинского противостояния, передает «Радиоточка НСН».

