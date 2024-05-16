Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной области

Россия и КНР будут углублять взаимодействие в военной области, а также расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки. Текст совместного заявления РФ и Китая опубликован на сайте Кремля.

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Отмечается, что Москва и Пекин будут и далее на регулярной основе проводить совместные воздушные и морские патрулирования, наращивать координацию и сотрудничество на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов, а также повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы.

Ранее российский лидер Владимир Путин совместно с председателем КНР Си Цзиньпином подписал заявление о партнерстве двух стран. В частности, Россия и Китай протестуют против затягивания и перехода в неконтролируемую фазу российско-украинского противостояния, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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